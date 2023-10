Apple Event : l'iMac, le MacBook Pro et c'est tout ?

À lui seul, l'horaire de l'Apple Event de la semaine prochaine est l'indice d'annonces inhabituelles : l'événement se tiendra en effet lundi à 17 heures en Californie, soit mardi à 1 heure du matin en France métropolitaine (qui passe à l'heure d'hiver une semaine avant les États-Unis). Habituellement, les présentations d'Apple se font le matin à 10 heures afin que le public européen puisse les suivre en direct le soir à 19 heures. Apple va ainsi se couper d'une partie de son audience.Il y a aussi le visuel : sur la page de l'événement sur son site web, Apple fait alterner son logo et celui du Finder du Mac, ne laissant ainsi aucun doute sur le contenu de la conférence. Il est rare qu'Apple soit aussi explicite ! C'est presque comme si Apple s'excusait auprès de ses utilisateurs européens, en leur donnant une idée du menu afin que ceux qui ne sont pas intéressés ne restent pas éveillés tardivement pour rien...Enfin, il y a le format : il s'agira d'une vidéo pré-enregistrée sans invités à Cupertino. Bien que les événements d'Apple soit tous pré-enregistrés depuis la crise du Covid-19, cela n'empêche pas Apple d'inviter des journalistes à Apple Park, qui peuvent ainsi manipuler les nouveaux produits à l'issue de la présentation. Voilà donc le signe qu'il n'y aura probablement rien de "visuellement nouveau" la semaine prochaine.Une nouvelle fois, Mark Gurman avait raison : oui, Apple présentera bien de nouveaux Macs à la toute fin du mois d'octobre. Selon les sources bien renseignées du journaliste de Bloomberg, il s'agirait de l'iMac M3 et des versions M3 Pro et M3 Max des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Il y aurait donc trois nouvelles puces d'un seul coup, mais pas d'évolution particulière dans le design des machines concernées : en dehors des nouvelles puces et de quelques éventuelles évolutions de routine (connectivité, options de stockage et de RAM, etc.), il ne faudrait pas s'attendre à des changements de technologie majeurs. Selon Mark Gurman, les nouveaux MacBook Air M3 ne seraient pas encore prêts et attendraient l'année prochaine, tout comme les Mac mini, Mac Studio et Mac Pro. Et non, il n'y aurait pas non plus d'iMac Pro avant fin-2024 au plus tôt.Le slogan de l'événement étant, traduit par(c'est la veille d'Halloween), Apple devrait passer du temps sur les gains de puissance apportés par ces nouvelles puces a priori gravées par TSMC à une finesse de 3 nanomètres. On devrait ainsi retrouver les fameux graphiques comparatifs de Johny Srouji et des démonstrations d'applications professionnelles et/ou jeux vidéos. Utile sans doute, mais pas forcément sexy (en tout cas, pas à s'en lever la nuit ?). Et, si Apple ne prend pas un malin plaisir à délayer, potentiellement expédié en moins d'une heure.Il reste bien sûr la possibilité qu'une grosse annonce soit complètement passée sous le radar des rumeurs. Et s'il y avait quelque chose qui ne concernait que le public américain, ce qui expliquerait l'horaire décalé ? On imagine en tout cas assez mal les nouveaux Macs ne pas être disponibles partout dans le monde : il arrive que le marché américain ait la primeur de certains lancements lorsque les stocks sont insuffisants pour une commercialisation mondiale, mais cela concerne généralement des nouveautés majeures (comme l'Apple Vision Pro ) et pas un simplecomme attendu (même si on a eu vent de difficultés de rendement chez TSMC), et les nouveautés finissent de toutes façons par arriver en Europe tôt ou tard...