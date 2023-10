iMac M3 : un pied légèrement remanié, des coloris similaires ?

Deux ans et demi après la sortie de l'iMac avec puce M1 , le tout-en-un d'Apple devrait bientôt recevoir sa première mise à jour depuis la refonte de son design et son passage à l'architecture Apple Silicon. Après avoir snobé la puce M2, il devrait passer directement à la puce M3 à l'occasion de l'Apple Event du 30 octobre , selon Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg ajoute deux détails : Apple auraitde l'iMac sans plus de précisions, et les coloris proposés devraient resterIl ne devrait ainsi pas y avoir d'évolution marquante en terme de design pour cet iMac M3, alors qu'Apple n'aurait pas prévu de grand iMac Pro avant fin-2024 au plus tôt . Le seul changement notable pourrait concerner les accessoires avec la bascule du connecteur Lightning au standard USB-C des Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad.