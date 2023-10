Prix en hausse pour Apple TV+, Apple Arcade et Apple One

Les prix de certains services d'Apple vont augmenter dès aujourd'hui : Apple a modifié les tarifs affichés sur son site web et envoyé des communiqués à la presse américaine pour tenter de justifier la hausse essentiellement due à une volonté. La hausse va concerner Apple TV+ dont le tarif va passer de 6,99 € à 9,99 € par mois, un an après la précédente hausse et le point de départ à 4,99 € par mois, alors que la programmation reste plutôt modeste. Pour la première fois depuis son lancement en 2019 , Apple Arcade va également augmenter en passant de 4,99 € à 6,99 € par mois.Conséquence de ces deux hausses, les tarifs des formules d'Apple One vont également être revues avec une augmentation de 3 € par mois. Comptez désormais 19,95 € au lieu de 16,95 € pour l'offre de base avec 50 Go de stockage sur iCloud+, Apple TV+, Apple Music et Apple Arcade, 25,95 € au lieu de 22,95 € pour l'offre famille avec 200 Go sur iCloud+ et un partage entre cinq personnes, et enfin 34,95 € au lieu de 31,95 € pour l'offre premium avec 2 To sur iCloud+ et Apple Fitness+.