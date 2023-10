iOS 17.1 est disponible et inclut le correctif du DAS de l'iPhone 12

iOS 17.1 est désormais disponible en version finale pour tous les utilisateurs, un peu plus d'un mois après la sortie d'iOS 17 et avec un jour de retard sur le calendrier initialement prévu. Cette mise à jour, également disponible pour iPad sous le nom d'iPadOS 17.1, apporte quelques nouvelles fonctionnalités ainsi que des corrections de bugs. Ce soir sont également lancés watchOS 10.1 tvOS 17.1 et macOS 14.1 Apple distingue trois nouvelles fonctionnalités pour iOS 17.1. La première concerne AirDrop qui gagne la capacité de basculer sur Internet lorsque les deux appareils s'éloignent au point de ne plus pouvoir communiquer en Wi-Fi. La deuxième concerne le mode veille (StandBy) des iPhone 14 Pro et 15 Pro qui offre de nouvelles options de contrôle . La troisième concerne Apple Music qui élargit les possibilités de ses favoris aux albums et aux playlists avec de nouvelles options de tri, gagne de nouvelles illustrations et ajoute des suggestions intégrées à la fin des playlists.Il y a d'autres évolutions plus mineures, comme une nouvelle option pour choisir un album spécifique dans lequel piocher au hasard pour l'affichage de l'écran verrouillé, la prise en charge des serrures Matter dans l'application Maison, ou encore une amélioration de la détection des accidents sur les iPhone 14 et 15.iOS 17.1 corrige également quelques bugs, comme avec Temps d'écran dont les réglages pouvaient ne pas se synchroniser d'un appareil à l'autre, le clavier qui pouvait avoir des lenteurs, le nom des contacts qui pouvait ne pas s'afficher lors d'un double appel, les sonneries personnalisées qui pouvaient ne pas apparaître lors du réglage du Son SMS, ou un défaut d'affichage causant un effet de rémanence.Enfin, c'est bien iOS 17.1 qui apporte le correctif tant attendu permettant à l'iPhone 12 de revenir à un DAS "membre" (avec le téléphone en poche ou à la main) inférieur à la limite légale de 4 W/kg, ce modèle spécifique ayant été récemment flashé à 5,7 W/kg et interdit de vente en France depuis le 13 septembre. Maintenant que cette mise à jour est disponible, l'iPhone 12 qui n'est plus vendu par Apple va pouvoir retourner finir sa carrière chez les revendeurs et les opérateurs téléphoniques.