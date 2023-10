tvOS 17.1 est disponible pour l'Apple TV et le HomePod

Dans la foulée de la sortie d'iOS 17.1 et de watchOS 10.1 , Apple a ce soir lancé tvOS 17.1 pour l'Apple TV et le HomePod. Apple n'a pas communiqué la liste exacte des changements apportés par cette nouvelle version, mais une nouvelle fonctionnalité fait son apparition pour les utilisateurs du HomePod original et du HomePod mini : l'option « Améliorer les dialogues », accessible depuis le bouton Audio du lecteur multimédia de l'Apple TV, analyse et modifie en temps réel le son des films et séries afin de mieux dissocier les sons de voix du bruit ambiant et de la musique. C'est une fonctionnalité qui était jusqu'ici réservée au HomePod de seconde génération.

Copie d'écran par 9To5Mac

Vous pouvez lancer l'installation de tvOS 17.1 sur votre Apple TV dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels. Pour l'installation de la version 17.1 du logiciel interne sur le HomePod, rendez-vous dans les réglages de votre domicile sur l'application Maison de votre iPhone ou iPad.