Chargeurs Qi de BMW : Apple promet un correctif de l'iPhone 15

Apple prépare un correctif logiciel pour les cas d'iPhone 15 dont la puce NFC cesse de fonctionner suite à une recharge sans fil réalisée sur les chargeurs Qi de certaines voitures de BMW. L'entreprise a officialisé le problème dans un mémo partagé avec son réseau de réparateurs agréés et obtenu par MacRumors . Dans ce dernier, Apple reconnaît un bug avecqui

(lire : La puce NFC de l'iPhone 15 Pro grillée par un chargeur Qi de BMW ?)

On en saura pas plus sur la cause du problème, mais Apple affirme qu'il est logiciel et qu'un correctif sera inclus dans une prochaine mise à jour d'iOS. En attendant, Apple déconseille l'usage des chargeurs Qi concernés avec l'iPhone 15 ou l'iPhone 15 Pro, les utilisateurs touchés n'ayant à ce jour aucun moyen de retrouver une puce NFC fonctionnelle sans passer par un réparateur (qui dispose d'outils logiciels — Apple Service Toolkit 2 — permettant de forcer le redémarrage de la puce).