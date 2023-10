En 2024, les AirPods 4 et AirPods Max 2 ?

Après avoir lancé une mise à jour des AirPods Pro avec boîtier USB-C cette année, Apple préparerait ses AirPods 4 pour l'année prochaine et ils seraient déclinés en deux versions permettant de remplacer les AirPods 2 et 3 en entrée de gamme, selon les bonnes sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Le design des écouteurs évoluerait avec une tige plus courte et une meilleure tenue à l'oreille. Un nouveau boîtier serait également mis en place avec un port USB-C et un haut-parleur pour les alertes de l'app Localiser. La qualité de l'audio serait améliorée, et les modèles haut de gamme gagneraient la fonctionnalité de réduction active du bruit qui est aujourd'hui réservée aux AirPods Pro.

La gamme actuelle

Le casque AirPods Max recevrait également sa première mise à jour l'année prochaine, avec un port USB-C à la place du connecteur Lightning et de nouveaux coloris, Mark Gurman précisant étonnamment quePour les AirPods Pro 3, la mise à jour serait prévue pour 2025 avec un nouveau design, une puce plus rapide et des fonctionnalités de suivi de santé.Les AirPods 4 et les AirPods Max 2 ne devraient pas sortir avant la fin de l'année prochaine selon Mark Gurman, potentiellement aux côtés de l'iPhone 16 en septembre 2024. En attendant, vous pouvez régulièrement trouver des rabais sur les modèles actuels chez les revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les offres en temps réel sur notre comparateur de prix