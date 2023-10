Scary Fast : les nouveaux Macs seraient lancés le 8 novembre

Les nouveaux Macs qui seront présentés lors de l'Apple Event de ce lundi 30 octobre seraient disponibles dès le mercredi 8 novembre, selon les sources du site MacRumors . Apple a généralement pour habitude de lancer ses nouveaux produits le vendredi, mais une commercialisation le mercredi ne serait pas totalement inédite. Il n'y aurait en tout cas pas une longue attente initiale, même si l'état des stocks lié à la capacité de production de TSMC pourrait entraîner une hausse rapide des délais.À en croire les rumeurs, ce sont deux gammes qui seraient renouvelées la semaine prochaine avec l'iMac et les MacBook Pro 14 et 16 pouces . Si cette information se vérifie, cela signifie qu'Apple s'apprête à présenter trois nouvelles puces d'un seul coup : la puce M3 pour l'iMac, et les puces M3 Pro et M3 Max pour les MacBook Pro.