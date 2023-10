La persistante rumeur d'un MacBook moins cher en 2024

Apple prépare-t-elle un nouveau MacBook qui serait vendu moins cher que le MacBook Air M1 actuel ? C'est DigiTimes qui a lancé cette rumeur le mois dernier, évoquant un tout nouveau modèleet des composants moins chers, sans plus de précisions. Cette semaine, l'analyste Ming-Chi Kuo a timidement soutenu l'idée Et aujourd'hui, le coréen yeux1122 affirme qu'Apple a deux modèles sur la planche à dessin, avec des diagonales de 12 et 13 pouces et

L'ancien MacBook 12 pouces

On s'autorise à penser dans les milieux autorisés... Vous connaissez la chanson. DigiTimes ne fait pas partie des sources les plus fiables même s'il lui arrive de viser juste, et yeux1122 semble plus être un agrégateur de rumeurs émanant de Weibo qu'autre chose. Reste le cas de Ming-Chi Kuo, qui a connu de grandes heures et à qui on peut accorder le bénéfice du doute... à condition qu'il ne verse pas dans la surenchère de conditionnel laissant penser qu'il ne fait qu'émettre des hypothèses à partir d'une simple analyse concurrentielle.Voilà donc des rumeurs aussi floues que lointaines qui sont à prendre avec la plus grande prudence, en attendant que l'omniscient Mark Gurman, plume star de Bloomberg, ne vienne trancher dans un sens ou dans l'autre.