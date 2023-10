iOS 17.2 apportera l'application Journal

Au lendemain de la sortie d'iOS 17.1 , Apple a hier soir envoyé la première version bêta d'iOS 17.2 aux développeurs et celle-ci apporte l'application Journal, dont la présentation avait eu lieu en juin dernier mais sans que l'application ne soit disponible à la sortie d'iOS 17 le mois dernier. iOS 17.2 devrait rester en version bêta quelques semaines et la version finale devrait être déployée auprès du grand public dans le courant du mois de décembre. L'application est pour le moment uniquement disponible sur l'iPhone : le Mac et l'iPad devront attendre.Comme son nom l'indique, Journal est une sorte de journal intime dans lequel on peut entrer du texte, des photos et tout un tas d'éléments liés aux activités du quotidien et donc aux autres fonctionnalités de l'iPhone et de l'Apple Watch : on peut y enregistrer les différents lieux visités, les personnes rencontrées, les entraînements effectués, etc. Grâce aux notifications, l'application peut suggérer des enregistrements quotidiens en fonction des données enregistrées par l'iPhone.