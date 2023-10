iOS 17.2 activera la validation des clés de contact d'iMessage

Entrés en version bêta hier soir, iOS 17.2, macOS 17.2 et watchOS 17.2 apportent la fonctionnalité de validation des clés de contact d'iMessage (iMessage Contact Key Verification). C'est une fonctionnalité annoncée l'année dernière qui est destinée aux utilisateurs les plus sensibles (journalistes, activistes, membres de gouvernements, chefs d'entreprises, etc.) et qui permet de recevoir une alerte lorsqu'un appareil inconnu se retrouve lié au compte d'un interlocuteur ayant également activé la fonctionnalité, l'appareil potentiellement pirate pouvant alors avoir accès à la conversation entre les deux interlocuteurs concernés.La fonctionnalité reposant sur un échange de clés est automatique, mais propose également un mode manuel pour faire valider un code à son interlocuteur en personne via FaceTime ou un appel chiffré. La fonctionnalité, désactivée par défaut, se trouve dans Réglages > [Votre nom] > Valid. des clés de contact. Pour être activée, il est obligatoire que tous les autres appareils connectés au même compte iCloud soient mis à jour avec la dernière version d'iOS, macOS ou watchOS prenant en charge la fonctionnalité.