L'application TV repensée sur tvOS 17.2

Apple a repensé l'interface de son application TV avec tvOS 17.2 dont la première version bêta est sortie hier soir. Comme prévu par les rumeurs , cette nouvelle version réorganise ses contenus autour d'un menu latéral qui se réduit lorsque l'on est dans une sous-section. On retrouve l'onglet fourre-tout Regarder qui présente les contenus des différentes plateformes, les créations originales d'Apple TV+ ainsi que le Store et la bibliothèque. La section suivante propose d'accéder spécifiquement aux contenus des différentes applications installées (Netflix n'est pas compatible), ce qui n'était pas possible auparavant.Cette nouvelle version de l'application TV est pour le moment réservée à tvOS 17.2 mais on devrait à terme retrouver des évolutions similaires sur l'iPhone, l'iPad et le Mac. Actuellement en version bêta réservée aux développeurs, tvOS 17.2 devrait être finalisé et déployé chez les tous les utilisateurs dans le courant du mois de décembre.