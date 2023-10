Les MacBook Air et le MacBook Pro 13'' pas en M3 avant 2024 ?

Il ne faut pas s'attendre à une révision des MacBook Air 13,6" et 15,3" ainsi que du MacBook Pro 13,3" à l'occasion de l'Apple Event de ce lundi 30 octobre , affirme Mark Gurman sur Bloomberg : Apple présenterait bien ses puces M3, M3 Pro et M3 Max la semaine prochaine mais elles seraient pour le moment réservées à l'iMac (M3) et aux MacBook Pro 14,2" et 16,2" (M3 Pro et M3 Max). Les révisions des ordinateurs portables d'entrée de gamme avec la puce M3 seraient bien prévues mais elles attendraient l'année prochaine. Et oui, le MacBook Pro 13,3" serait bien maintenu au catalogue une génération de plus.

Les MacBook Air 13,6" et MacBook Pro 13,3" avec puce M2, lancés en juin 2022

Il est possible que ce choix de privilégier l'iMac et les MacBook Pro haut de gamme soit dû aux difficultés de rendement de TSMC avec sa nouvelle gravure d'une finesse de 3 nanomètres : très populaire, le MacBook Air aurait peut-être nécessité un volume de production trop important alors que le fondeur peine déjà à fournir suffisamment de puces A17 Pro pour l'iPhone 15 Pro.En attendant, il est possible qu'Apple profite de la sortie des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces pour revoir à la baisse le tarif de ses autres ordinateurs portables, notamment en Europe où les tarifs avaient augmenté l'année dernière suite au lancement des modèles M2 (le MacBook Air M1 était alors passé de 1 129 € à 1 199 €). Maintenant que l'euro est revenu à un taux de change plus favorable, Apple a commencé à réajuster certains de ses tarifs en septembre (iPhone, Apple Watch et AirPods) nous aurons peut-être une bonne surprise sur l'ensemble de la gamme de MacBook la semaine prochaine.