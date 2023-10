Un port USB-C en fin d'année 2024 pour les AirPods Max ?

Le casque AirPods Max a été dévoilé par Apple en décembre 2020 . Pratiquement quatre ans plus tard, il devrait avoir droit à sa première mise à jour en fin d'année 2024 selon Mark Gurman sur Bloomberg . Si on pourrait légitimement s'attendre à une révision majeure, ce ne serait absolument pas le cas : Apple se contenterait de remplacer le connecteur Lightning par le standard USB-C, et proposer de nouveaux coloris.Les écouteurs AirPods Pro garderaient donc leur avance technique avec la puce H2, l'audio adaptatif, la détection des conversations et le volume personnalisé, et ils accroitraient même cette avance en 2025 avec de nouveaux modèles au design rafraichi intégrant une puce plus rapide et pour la première fois des fonctionnalités de suivi de santé.En entrée de gamme, Apple prévoirait en fin d'année 2024 le remplacement des AirPods 2 et 3 par des AirPods 4 déclinés en deux versions, avec ou sans fonctionnalité de réduction active du bruit. Apple en profiterait pour faire évoluer le design de ses écouteurs pour une meilleure tenue à l'oreille et une tige plus courte, améliorer la qualité de l'audio et intégrer un port USB-C au boîtier de charge, qui gagnerait d'ailleurs un haut-parleur pour les alertes de l'app Localiser dans sa version destinée aux modèles haut de gamme.