Scary Fast : l'Apple Event en direct

00:36 :

00:38 :

Tout à l'heure, Tim Cook a publié keynote, avec une référence à Halloween : « Nous avons prévu quelque chose de spécial pour vous ce soir. Pas de sorts, juste des bonbons. »



00:41 :

Ah, voilà la fermeture de l'Apple Store en ligne ! Il rouvrira à l'issue de la présentation, avec les nouveautés donc.



00:45 :

Début des hostilités dans 15 minutes.



00:50 :

01:00 :

Il est 1 heure ( et tout va bien ), c'est parti !



01:01 :

La conférence commence par une vidéo introductive qui nous montre divers usages professionnels du Mac.



01:02 :

Et nous voici à Apple Park, en pleine nuit.



01:03 :

Atmosphère lugubre, musique d'Halloween, drapeau pirate, chauve-souris... « Good evening! »







01:04 :

Ce soir, il sera question du Mac. Tim Cook énonce quelques généralités au sujet du projet Apple Silicon.



01:04 :

Ce soir, une nouvelle ligne de puces est présentée. Et Apple va commencer par le MacBook Pro.



01:05 :

Johny Srouji nous accueille dans son labo qui a changé de couleur pour l'événement.



01:06 :

Trois nouvelles puces sont lancées ce soir : M3, M3 Pro et M3 Max.



01:06 :

Ces nouvelles puces sont bien gravées à une finesse de 3 nanomètres par TSMC.





01:06 :

Les puces M3 intègrent un GPU de nouvelle génération.



01:07 :

Une nouvelle technologie appelée Dynamic Caching permet d'optimiser la gestion de la mémoire.







01:08 :

Mesh shading permet de créer des scènes plus complexes.



01:08 :

Le Ray tracing est bien de la partie.



01:09 :

Le rendu est jusqu'à 1,8x plus rapide qu'avec un GPU de génération M2.



01:09 :

Côté CPU, les performances sont en hausse, jusqu'à +15% pour les coeurs performants et 30% pour les coeurs économes.







01:10 :

Les performances par watt sont encore améliorées.





01:10 :

Le Neural Engine gagne aussi en performances, jusqu'à +15% par rapport à la puce M2.





01:10 :

Un nouveau moteur de médias plus performants est également de la partie.



01:11 :

La puce M3 de base intègre 8 coeurs de CPU, 10 coeurs de GPU et jusqu'à 24 Go de RAM.



01:11 :

La puce M3 Pro intègre 12 coeurs de CPU, 18 coeurs de GPU et jusqu'à 36 Go de RAM.



01:12 :

La puce M3 Max monte à 16 coeur de CPU, 40 coeurs de GPU et jusqu'à 128 Go de RAM.



01:12 :

Et voilà pour cette nouvelle gamme de puces.



01:12 :

John Ternus va nous parler des nouveaux Macs intégrant ces puces et il commence par le MacBook Pro.



01:14 :

Kate Bergeron va entrer dans les détails.



01:14 :

Le modèle 14 pouces est maintenant décliné dans une version de base avec la puce M3 (et pas M3 Pro).





01:15 :

Les modèles 14 et 16 pouces sont ensuite déclinés avec la puce M3 Pro, qui permet logiquement de gagner en performances.



01:16 :

Il y a enfin une option avec la puce M3 Max pour les usages les plus soutenus.





01:19 :

L'autonomie peut atteindre 22 heures au lieu de 18.



01:20 :

L'écran est plus lumineux que le précédent à 600 nits en contenus SDR, c'est 20% de plus qu'auparavant.



01:20 :

Un nouveau coloris fait son apparition : Space Black, sans doute "noir sidéral" en français.





01:23 :

Apple prend le temps de montrer de nombreux exemples d'usages...



01:24 :

Et voici un résumé de ces nouveaux MacBook Pro.



01:25 :

Les MacBook Pro 14 voit son prix d'entrée passer de 1 999 dollars à 1 599 dollars (mais avec la puce M3 au lieu de M2 Pro précédemment).



01:25 :

Pour le MacBook Pro 16 pouces, pas de changement dans les tarifs.



01:26 :

Les précommandes seront lancées ce soir pour une disponibilité la semaine prochaine. La version avec puce M3 Max aura un peu plus de délais.



01:26 :

On passe à l'iMac qui adopte aujourd'hui la puce M3.



01:27 :

L'iMac ayant boudé la puce M2, le saut de performances est considérable.





01:28 :

L'iMac M3 en résumé.



01:29 :

Le tarif n'a pas changé. Les précommandes seront lancées dès aujourd'hui pour une disponibilité la semaine prochaine.





01:30 :

De retour à Tim Cook qui résume les annonces du jour...



01:31 :

C'est déjà terminé ! C'était l'Apple Event le plus court depuis bien longtemps.



01:31 :

Les nouveautés devraient être présentées et les précommandes lancées Les nouveautés devraient être présentées et les précommandes lancées sur le site d'Apple dans les prochaines minutes.



01:32 :

Merci aux courageux restés tard pour nous suivre, et... bonne nuit ! 😴

C'est à 1 heure du matin ce mardi 31 octobre que se tient le dernier Apple Event de l'année . Un horaire inhabituel pour des annonces qui devraient se concentrer autour du Mac : on s'attend principalement à la présentation de nouveaux iMac et MacBook Pro. Apple n'a pas invité la presse pour cet événement entièrement pré-enregistré. L'événement est diffusé en direct sur le site d'Apple sur YouTube ainsi que sur l'application TV d'Apple. Comme toujours, vous trouverez sur cette page notre traditionnel suivi en direct et en français de l'événement. La page se rechargera automatiquement tout du long de la présentation.