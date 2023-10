Apple dévoile ses MacBook Pro de génération M3

Cette nouvelle gamme de MacBook Pro inaugure pas moins de trois nouvelles puces : M3, M3 Pro et M3 Max. Elles sont gravées à une finesse de 3 nanomètres au lieu de 5 nanomètres pour la génération précédente, ce qui permet d'augmenter le nombre de transistors sans augmenter la taille de la puce, le tout en réalisant des économies d'énergie.Cette nouvelle génération de puces intègre un GPU de nouvelle génération avec diverses nouvelles technologies (Dynamic Caching, Mesh Shading, Ray Tracing) permettant de gagner en performances (jusqu'à x1,8 par rapport à une puce de génération M2), un CPU qui gagne également en puissance (jusqu'à +15%), un nouveau Neural Engine plus puissant (jusqu'à +15%) et un nouveau moteur de médias (qui gagne notamment la prise en charge matérielle du AV1).Ces nouvelles puces permettent à Apple d'offrir de nouvelles options de RAM : il y a toujours 8 Go en standard pour la puce M3, mais la puce M3 Pro passe à 18 Go (16 Go pour la puce M2 Pro) avec un maximum de 36 Go et la puce M3 Max passe à 36 Go (32 Go pour la puce M2 Max) avec un maximum de 128 Go (au lieu de 96 Go auparavant).Apple promet des progrès en autonomie mais c'est grâce à l'inclusion de la puce M3 dans les modèles d'entrée de gamme : elle permet de grimper à 15 heures (navigation web) ou 22 heures (lecture vidéo) au lieu de 12 heures (navigation web) ou 18 heures (lecture vidéo) pour la puce M3 Pro sur les modèles 14 pouces. Pour le MacBook Pro 16 pouces, on est toujours à 15 heures (navigation web) ou 22 heures (lecture vidéo) quelle que soit la configuration choisie.La seule autre évolution technique de ces nouveaux MacBook Pro concerne l'écran avec une luminosité SDR passant de 500 à 600 nits. Pour les contenus XDR, c'est toujours 1 000 nits avec des pointes à 1 600 nits.La dernière nouveauté concerne le coloris : le noir sidéral remplace le gris sidéral sur les modèles avec puces M3 Pro et M3 Max. Il est beaucoup plus foncé, et Apple indique avoir réalisé un traitement spécifique pour limiter les traces de doigts.

Le coloris noir sidéral

Côté tarifs, l'inclusion de la puce M3 sur les modèles 14 pouces d'entrée de gamme permet d'abaisser le ticket d'entrée, désormais à 1 999 € au lieu de 2 399 € auparavant. La puce est moins musclée même si elle bénéficie des dernières avancées notamment en terme de GPU, et il y a surtout un recul sur la RAM qui passe de 16 Go sur les anciens modèles M2 Pro à seulement 8 Go sur les modèles M3. L'idée est sans doute de remplacer le MacBook Pro 13,3" avec Touch Bar qui a tiré sa révérence ce soir : le tarif est plus élevé (le modèle 13,3" avec 512 Go coûtait 1 829 €) mais le niveau d'équipement (notamment l'écran et la connectique) est incomparable. Les modèles M3 font tout de même un compromis en terme de connectique : il n'y a que deux ports USB-C au lieu de trois sur les modèles M3 Pro et M3 Max.Pour le premier modèle avec puce M3 Pro, le tarif est de 2 499 € avec 18 Go de RAM et 512 Go de stockage : c'est 100 € de plus que le modèle équivalent de génération précédente.Du côté des MacBook Pro 16 pouces, les tarifs débutent toujours à 2 999 €, toujours avec un minimum de 512 Go de stockage et avec une quantité inédite de 18 Go de RAM au lieu de 16 Go précédemment.Les précommandes de ces nouveaux modèles de MacBook Pro ont été lancées dès cette nuit sur l'Apple Store et les premières livraisons auront lieu dès le mardi 7 novembre. Pour les configurations avec puce M3 Max, il y a une semaine d'attente supplémentaire.