Apple lance un nouvel iMac avec puce M3

L'iMac ayant fait l'impasse sur la puce M2, la puce M3 promet logiquement de belles avancées par rapport à la puce M1 de l'ancien modèle : Apple promet des performances qui seraient jusqu'à deux fois supérieures. La puce M3 inaugure un tout nouveau GPU avec diverses technologies (Dynamic Caching, Mesh Shading, Ray Tracing) permettant de gagner en performances, un nouveau Neural Engine plus puissant (jusqu'à +60%) et un nouveau moteur de médias (qui gagne notamment la prise en charge matérielle du AV1). Côté RAM, il y a toujours 8 Go en standard mais il est désormais possible de monter en option à 24 Go alors que la puce M1 plafonnait à 16 Go. Tout cela s'accompagne de la prise en charge du Wi‑Fi 6E (Wi-Fi 6 précédemment) et du Bluetooth 5.3 (Bluetooth 5.0 précédemment).Apple propose toujours trois configurations standard avec un premier modèle qui n'intègre que deux ports USB-C, un bloc d'alimentation sans port Ethernet et un clavier sans Touch ID (à noter que les claviers, la souris et le trackpad intègrent toujours un connecteur Lightning et non USB-C). Il y a toujours 8 Go de RAM en standard sur tous les modèles (+230 € pour 16 Go, +460 € pour 24 Go), et seulement 256 Go de stockage sur les deux modèles d'entrée de gamme (+230 € pour 512 Go, +460 € pour 1 To, +920 € pour 2 To sur le modèle avec 4 ports). Les tarifs des configurations standard ont augmenté de 50 €.Apple a lancé les précommandes de l'iMac M3 dès cette nuit sur l'Apple Store . Les premières livraisons auront lieu dès le mardi 7 novembre.