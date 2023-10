Le MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar tire sa révérence

Apple a ce soir présenté ses MacBook Pro 14,2" et 16,2" de génération M3 et a profité de l'occasion pour enterrer discrètement le MacBook Pro 13,3" avec Touch Bar, qui a tout simplement disparu du site d'Apple cette nuit. C'est donc une sortie par la petite porte pour ce modèle au design vieillissant qui peinait à trouver sa place au sein de la gamme. C'est aussi la fin pour la Touch Bar, cet écran tactile remplaçant les touches de fonction. Lancé en 2016 , c'est un élément coûteux qui n'a jamais vraiment séduit les foules : retirée des MacBook Pro 14,2" et 16,2" en 2021, la Touch Bar était depuis sur une voie de garage.Si le MacBook Pro 13,3" pouvait déjà être avantageusement remplacé par un MacBook Air 13,6" qui n'avait pas grand chose à lui envier en dehors d'une autonomie supérieure et d'un ventilateur lui permettant de mieux soutenir la puissance de sa puce sur la durée, Apple a lancé cette nuit une autre alternative intéressante avec une version d'entrée de gamme du MacBook Pro 14,2" intégrant la puce M3 de base et 8 Go de RAM, à 1 999 € au lieu de 1 829 € pour l'ancien MacBook Pro 13,3" avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. C'est plus cher, mais l'écran et la connectique de ce modèle sont autrement plus généreux.Si vous trouvez encore un intérêt au MacBook Pro 13,3", sachez qu'il est encore possible de mettre la main dessus en passant par le Refurb Store où les tarifs sont en baisse cette nuit : vous pouvez y trouver des versions reconditionnées par Apple du MacBook Pro 13,3" avec puce M1 à partir de 1 109 € (256 Go) ou 1 289 € (512 Go). Les modèles M2 ne sont pas en stock actuellement mais leur tarif a été revu à 1 229 € (256 Go) ou 1 409 € (512 Go).