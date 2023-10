Les accessoires de l'iMac M3 conservent leur connecteur Lightning

Apple s'est décidément contentée du strict minimum pour sa première révision de l'iMac 24 pouces lancée cette nuit : la puce M3, les évolutions qui vont avec (Wi‑Fi 6E et Bluetooth 5.3, RAM maximale à 24 Go)... et c'est tout. Même les accessoires fournis avec le tout-en-un d'Apple n'ont pas évolué : alors qu'Apple est en train d'abandonner son connecteur Lightning pour le remplacer par le standard USB-C, l'iMac M3 est toujours fourni avec des Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad (optionnel) qui se rechargent avec un câble Lightning.D'habitude très fiable, Mark Gurman avait récemment affirmé qu'Apple prévoyait bien des versions USB-C de ses périphériques pour accompagner l'iMac M3. Faudra-t-il attendre l'iMac M4 qui ne verra peut-être pas le jour avant 2025 ou y aura-t-il un changement entre temps ? La nouvelle loi européenne imposant le port de charge USB-C entrera en tout cas en vigueur le 28 décembre 2024 : Apple pourra continuer à vendre ses produits Lightning existants après cette échéance, mais il ne sera plus possible d'y apporter la moindre modification sous peine d'être considérés comme de nouveaux produits qui tomberaient alors sous le coup de la loi.