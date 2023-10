Aperçu du nouveau coloris noir sidéral du MacBook Pro

Dévoilés cette nuit, les nouveaux MacBook Pro de génération M3 sont déclinés dans un nouveau coloris noir sidéral. Si la présentation était entièrement pré-enregistrée sans public, cela n'a pas empêché Apple d'inviter quelques youtubeurs à une session de démonstration dans ses locaux de New York. On peut donc découvrir ce nouveau coloris en vidéos et vous pouvez retrouver quelques exemples ci-dessous, dont la première de The Verge qui a la bonne idée de comparer la nouvelle teinte au coloris argenté naturel de l'aluminium.Le coloris noir sidéral est ainsi bien plus foncé que le gris sidéral qu'il remplace (sur les modèles M3 Pro et M3 Max uniquement, les modèles M3 conservant le gris sidéral), mais il est sensible à la lumière et pas aussi profond que son nom pourrait sous-entendre. D'après les premiers retours, le revêtement spécialement traité contre les traces de doigts serait assez convaincant mais il faut bien préciser que les journalistes et youtubeurs n'ont pu approcher les machines qu'une poignée de minutes. Ces vidéos n'abordent en tout cas pas la question de la sensibilité aux chocs et aux rayures, notamment au niveau des connecteurs : plus la teinte de l'aluminium est foncée, plus le risque de contraste avec le gris naturel du métal est important en cas de dommage. À suivre...