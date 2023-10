L'Apple Event Scary Fast en vidéo... et un aperçu des coulisses !

Si vous avez raté le dernier Apple Event de cette année, et on peut aisément le comprendre puisque ce dernier était diffusé à 1 heure du matin ce mardi 31 octobre, vous pouvez le visionner dans l'intégralité de ses 30 minutes sur le site d'Apple ainsi que sur YouTube (ci-dessous). Vous pourrez apprécier les effets visuels toujours très recherchés depuis qu'Apple pré-enregistre ses, et au passage apprendre tous les détails sur les puces de génération M3, les nouveaux MacBook Pro ainsi que le nouvel iMac À la toute fin de la vidéo, vous remarquerez qu'Apple indique queC'est la première fois qu'Apple utilise son propre iPhone pour filmer une de ses annonces de produits ! Voilà qui donne naturellement envie d'en voir un peu plus... Apple y a évidemment pensé et propose un aperçu des coulisses du tournage (ci-dessous). On peut se faire une bonne idée du travail impressionnant que cela représente... et du matériel professionnel requis, des grues aux drones en passant par les stabilisateurs, les bras articulés ainsi que les dispositifs d'éclairage.