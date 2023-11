Une mise à jour logicielle pour les AirTags

Apple a hier soir lancé une nouvelle version du logiciel interne de ses AirTags : le firmware 2.0.61 (build 2A61) succède à la version 2.0.36 (build 2A36) sortie en décembre dernier . Apple n'a pour le moment pas indiqué quelles sont les évolutions apportées par ce nouveau firmware : la page indiquant les nouveautés des différentes versions du programme interne des AirTags n'a pas encore été mise à jour.Le déploiement des mises à jour d'AirTags se fait par étapes : MacRumors nous indique que seulement 1% des utilisateurs recevra le nouveau firmware dès la première semaine, puis 10% le 7 novembre, 25% de plus le 14 novembre et la totalité le 28 novembre. La mise à jour s'applique automatiquement lorsque l'iPhone est à proximité de l'AirTag — il n'y a aucune possibilité de déclencher l'installation manuellement. Pour connaître la version du firmware de vos AirTags, il faut vous rendre dans l'application Localiser : cliquez sur le nom d'un AirTag pour faire apparaître son numéro de série et le numéro de version de son programme interne.