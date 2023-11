Apple Watch : la pression artérielle et l'apnée du sommeil en 2024 ?

L'Apple Watch Series 10 (ou Series X) attendue l'année prochaine devrait offrir deux importantes nouveautés relatives à la santé, selon Mark Gurman sur Bloomberg : la mesure de la pression artérielle et la détection de l'apnée du sommeil.La mesure de la pression artérielle, ou tension, ne serait pas aussi précise que le traditionnel brassard à placer autour du bras. Ainsi, l'Apple Watch ne fournirait pas les chiffres de la pression diastolique et de la pression systolique. En revanche, le système serait suffisamment fiable pour détecter des évolutions et indiquer à l'utilisateur lorsqu'il y a des pics, avec un journal pour tenter d'associer ces pics à des activités précises, ou des mesures trop basses ou trop élevées sur la durée. En cas d'anomalie, la montre inviterait alors son utilisateur à consulter un médecin.

L'Apple Watch Series 9

Pour l'apnée du sommeil, Apple utiliserait notamment le capteur de taux d'oxygène dans le sang et analyserait les rythmes de respiration pour déterminer si l'utilisateur est touché par ce trouble du sommeil. Comme pour la pression artérielle, l'Apple Watch se garderait bien d'établir un diagnostic définitif : la montre se contenterait de sonner le signal d'alarme et de renvoyer chez un spécialiste.Mark Gurman revient également sur le développement d'un capteur de glucose non invasif, un projet sur lequel Apple travaille depuis 2010. Aux dernières nouvelles , les ingénieurs d'Apple auraient mis au point une technique dite de spectroscopie d'absorption optique : la montre émettrait des ondes de lumière spécifiques contre la peau qui, une fois réfléchies par le liquide interstitiel seraient analysées par un capteur pour déterminer la concentration de glucose. Plus besoin de piquer la peau ! Beaucoup de travail serait cependant nécessaire pour miniaturiser le système, et cela prendrait encore quelques années.Comme pour les autres fonctionnalités de santé, Apple serait inquiète de la fiabilité des mesures : avec les appareils médicaux sujets à régulation, l'imprécision n'est pas acceptable. Ainsi, l'Apple Watch pourrait dans un premier temps n'offrir qu'une alarme pour les situations de prédiabète et pas de mesures précises pour les utilisateurs déjà diabétiques. Ce serait déjà une prouesse considérable pour prévenir la maladie chez des millions de personnes.