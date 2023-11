De premiers tests ébouriffants pour les puces M3 et M3 Max

Suite à la présentation des nouveaux MacBook Pro et iMac de génération M3 cette semaine, Apple a envoyé des exemplaires de démonstration à divers journalistes et youtubeurs qui sont en train d'éprouver les nouvelles machines. On voit ainsi fleurir des tests de performance sur GeekBench qui nous donnent une première indication des avancées réalisées par ces nouvelles puces en terme de puissance brute. La puce M3 Pro est absente, mais on a de premiers chiffres très encourageants pour la puce M3 et la puce M3 Max la plus performante avec 16 coeurs.Selon ces premiers tests, la puce M3 obtient des scores de 3 062 en monocoeur et de 11 668 en multicoeur. À titre de comparaison, la puce M2 atteignait 2 631 en monocoeur (+16%) et 9 742 en multicoeur (+20%), alors que la puce M1 montait à 2 350 en monocoeur (+30%) et 8 289 en multicoeur (+41%). Cette puce M3 se permet ainsi d'aller titiller la puce M1 Pro qui affiche des scores de 2 377 en monocoeur et de 12 204 en multicoeur.On apprend grâce à GeekBench que cette puce M3 est cadencée à 4,05 GHz, contre 3,5 GHz pour la puce M2 et 3,2 GHz pour la puce M1. La gravure plus fine (3 nm au lieu de 5 nm pour ses deux précédentes puces) de la puce M3 permet donc d'augmenter la fréquence sans surchauffe, et c'est en grande partie ce qui permet cette nouvelle envolée de la puissance : Apple n'a pas fait le choix de modérer ses ambitions afin de gagner en autonomie.De son côté, la puce M3 Max avec 16 coeurs obtient des scores de 3 011 en monocoeur et de 20 805 en multicoeur. C'est en grand progrès par rapport à la puce M2 Max avec 12 coeurs qui atteignait 2 736 en monocoeur (+10%) et 14 497 en multicoeur (+44%), ou par rapport à la puce M1 Max qui grimpait à 2 377 en monocoeur (+27%) et 12 186 en multicoeur (+71%). En fait, cette puce M3 Max s'approche fortement des scores de la puce M2 Ultra, à 2 803 en monocoeur et 21 316 en multicoeur : on a pratiquement la puissance d'un Mac Studio ou d'un Mac Pro au sein d'un MacBook Pro ! Voilà qui est très prometteur pour une future puce M3 Ultra qui combinerait deux puces M3 Max...Là aussi, Apple a profité de la plus grande finesse de gravure pour augmenter la fréquence, à 4,05 GHz au lieu de 3,7 GHz pour la puce M2 Max. Les coeurs gravés plus finement étant plus petits, il a aussi été possible d'en augmenter le nombre et cela explique ainsi l'énorme différence des scores en multicoeur.Les tests de performance de GeekBench sont à prendre avec un minimum de recul : ils donnent des résultats synthétiques alors que les performances dans la vraie vie pourront différer selon les applications et les types de tâches réalisées. Ils ont néanmoins le mérite de faciliter les comparaisons et de donner une bonne première idée de ce à quoi s'attendre.