Q4 2023 : quatrième trimestre de baisse pour Apple

Après des résultats exceptionnels durant la période de crise sanitaire due au Covid-19, Apple observe son quatrième trimestre consécutif de baisse de son chiffre d'affaires. Même si la baisse est minime, c'est la première fois que cela arrive depuis plus de vingt ans ! Apple a hier soir publié ses résultats financiers pour le compte de son quatrième trimestre fiscal de 2023, qui comprend les mois de juillet, août et septembre. Le chiffre d'affaires est de 89,50 milliards de dollars, contre 90,15 milliards une année plus tôt (-1%). Le bénéfice est en revanche en hausse à 40,43 milliards de dollars au lieu de 38,10 milliards (+6%). Sur un an, la baisse est de 3% aussi bien pour le chiffre d'affaires (383,29 milliards) que pour les bénéfices (97,00 milliards).Ces chiffres qui pourraient presque paraître équilibrés cachent en réalité de fortes disparités selon les postes de revenus. Encore une fois, les services continuent leur irrésistible ascension en représentant 22,31 milliards de dollars (+16,3%), et l'iPhone tire son épingle du jeu à 43,81 milliards (+2,8%). En revanche, les autres produits () qui regroupent les AirPods, l'Apple Watch, les produits Beats, l'Apple TV, le HomePod et les différents accessoires sont en baisse à 9,32 milliards (-3,4%), suivis par l'iPad qui continue de s'éroder à 6,44 milliards (-10,2%) et le Mac qui paie l'absence de nouveautés en se prenant un énorme gadin à 7,6 milliards (-33,8%).Pour les services d'Apple, qui représentent désormais plus du quart des revenus de l'entreprise, c'est un record historique avec une hausse de 16% sur une seule année. On peut remarquer qu'Apple génère plus de chiffre d'affaires avec ses services qu'avec le Mac, l'iPad et les autres produits réunis ! Durant la présentation des résultats, Tim Cook s'est notamment félicité des résultats de l'App Store, de la publicité, d'AppleCare, d'iCloud, des services de paiement (dont Apple Pay) et d'Apple TV+, incluant le pass MLS dont les souscriptions auraient dépassé les attentes.Pour le prochain trimestre, Apple ne se risque pas à faire de prévisions mais Luca Maestri dit s'attendre à des chiffres similaires à ceux de l'année dernière , le tout sur un trimestre fiscal durant treize semaines au lieu de quatorze. Apple est donc optimiste, notamment grâce à la gamme d'iPhone 15 qui se vendrait mieux que celle d'iPhone 14 selon Tim Cook, qui s'attend également à ce que les nouveaux Macs avec puce M3 relancent les ventes.