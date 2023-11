iOS 17.1.1 en approche pour corriger des bugs

Une semaine après la sortie d'iOS 17.1 , certains bugs subsistent et iOS 17.1.1 est en préparation pour les corriger. C'est le site MacRumors qui a pu déterminer cette information grâce à des visites réalisées depuis Cupertino à partir de modèles d'iPhone équipés d'une version bêta interne d'iOS 17.1.1. Il ne faudra donc pas attendre iOS 17.2 qui ne sortira qu'en décembre.On ne sait pas quels seront les bugs corrigés par iOS 17.1.1 mais on peut d'ores et déjà émettre trois hypothèses : le bug de l'iPhone 15 causant le dysfonctionnement de la puce NFC suite à une recharge sur un chargeur Qi de certaines voitures de BMW et Toyota Supra ( Apple a déjà promis un correctif ), un bug causant des extinctions et redémarrages nocturnes , et un autre bug causant des instabilités de la connexion Wi-Fi (Apple a promis un correctif pour iOS 17.2 mais il pourrait arriver plus tôt).