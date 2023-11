Noël : l'Apple Store prolonge les retours jusqu'au 8 janvier 2024

La saison des fêtes de fin d'année est ouverte ! L'Apple Store en ligne s'est paré de rouge et regorge de suggestions pour gâter vos proches, de simples accessoires aux produits les plus onéreux en passant par les possibilités de personnalisation sur certains produits pouvant être gravés, sans oublier les Apple Gift Card avec un nouveau design de Noël. Mais surtout, cette période est synonyme d'une extension du délai de retour gratuit : habituellement de 14 jours, il est étendu jusqu'au 8 janvier 2024 pour tous les achats réalisés entre ce vendredi 3 novembre et le 25 décembre 2023.Vous pouvez donc réaliser sereinement vos achats de Noël avec beaucoup d'avance. Pour les produits les plus récents et populaires qui peuvent ne pas être disponibles immédiatement, il est d'ailleurs déconseillé de s'y prendre à la dernière minute : à ce jour, il y a par exemple deux semaines de délai sur la plupart des modèles d'iPhone 15 Pro. Certains pourront également profiter de ces deux mois pour tester intensément les nouveaux Macs M3 ...