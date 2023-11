macOS 14.1 détecte les liquides dans les ports USB-C des Macs

La dernière version de macOS Sonoma est capable de déterminer s'il y a du liquide dans les ports USB-C des Macs, a découvert le site 9To5Mac . C'est un nouveau processus système appelé « liquiddetectiond » qui est en charge de cette tâche au sein de macOS 14.1, avec une description sans équivoque :, comme sur l'iPhone ou l'iPad. Ce processus fonctionne sur les Macs avec puce Apple Silicon ainsi qu'avec certains des modèles Intel les plus récents.

Les messages d'erreur sur iPhone

L'intégration d'indicateurs de contact avec un liquide n'est pas nouvelle sur les ordinateurs portables d'Apple, mais ils changent simplement de couleur lorsqu'ils entrent en contact avec un liquide et ne communiquent pas avec le Mac. Apple a vraisemblablement intégré des versions numériques de ces indicateurs de contacts dans les récents Macs, facilitant ainsi l'accès à cette information depuis macOS.À la différence d'iOS, macOS ne semble (pour l'instant ?) pas collecter cette information dans un but préventif avec un message d'alerte invitant l'utilisateur à déconnecter tous les périphériques et attendre que le connecteur soit sec avant de le réutiliser. En l'état, ce processus semble simplement garder un journal qui pourrait par exemple être utilisé par le SAV d'Apple pour déterminer si un dommage survenu pendant la période de garantie pourrait être dû à une négligence.