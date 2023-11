Un problème de batterie avec watchOS 10.1, une mise à jour à venir

Apple prépare une mise à jour destinée à corriger un problème de surconsommation de watchOS 10.1 , promet l'entreprise dans un mémo envoyé à son réseau de réparateurs agréés et obtenu par MacRumors . Sortie le 25 octobre, cette dernière mise à jour du système de l'Apple Watch cause un épuisement prématuré de la batterie chez de nombreux utilisateurs qui sollicitent alors un SAV qui n'a pas de solution à leur fournir. Apple invite donc à patienter jusqu'à l'arrivée d'un correctif.Il est question de batteries ne tenant soudainement plus la journée voire la demi-journée. Apple ne précise pas quels sont les modèles concernés, mais les témoignages concernent de multiples générations et pas seulement les tous derniers modèles.