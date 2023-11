Mac Studio et Mac Pro : la puce M3 Ultra pas encore en test chez Apple

Maintenant qu'Apple a dévoilé ses puces M3, M3 Pro et M3 Max qui équipent toutes les trois la nouvelle gamme de MacBook Pro , il ne reste plus qu'une référence pour compléter cette nouvelle série de puces Apple Silicon de troisième génération : la puce M3 Ultra, qui devrait a priori combiner deux puces M3 Max et équiper les deux ordinateurs de bureau professionnels d'Apple, le Mac Studio et le Mac Pro. Selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg , l'attente pourrait être encore longue : cette nouvelle puce ne serait pas encore rentrée en phase de test à Cupertino.Le Mac Studio et le Mac Pro sont passés à la génération M2 en juin 2023 : c'est encore tout frais ! Il ne serait ainsi pas étonnant qu'il faille attendre jusqu'à la prochaine WWDC en juin 2024 pour pouvoir découvrir leurs successeurs. Étant donné les impressionnantes performances de la puce M3 Max , dont le CPU vient titiller celui de la puce M2 Ultra, on peut s'attendre à des progrès considérables avec cette future génération.