Apple ne fabriquera plus d'iMac 27 pouces

Apple ne produira pas de version 27 pouces de son iMac avec puce Apple Silicon, a déclaré l'entreprise à The Verge . Depuis le retrait sans remplaçant de l'iMac 27 pouces avec processeur Intel en mars 2022, certains espéraient qu'Apple finisse par dévoiler un « iMac Pro » avec des caractéristiques plus musclées que celles de l'iMac M1 et un écran plus grand. Avec l'iMac M3 présenté la semaine dernière, toujours pas de modèle Pro : Apple invite les utilisateurs frustrés à se rediriger vers un Mac mini ou un Mac Studio associé à un écran Studio Display.

L'iMac 24" avec puce Apple Silicon & l'iMac 27" avec processeur Intel

Apple ferme donc la porte à un nouvel iMac 27 pouces... et uniquement à un modèle de cette diagonale spécifique. Or, il se trouve que les rumeurs évoquent des travaux sur un iMac de 32 pouces qui pourrait voir le jour en 2025 avec des puces de génération M4. Tout espoir n'est donc pas perdu, mais l'attente sera encore longue.