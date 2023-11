Apple préparerait une batterie d'un nouveau genre pour 2025

Apple préparerait son propre design de batterie qui serait utilisé dans de premiers produits dès 2025, selon les sources du site ETNews . Les travaux sur une nouvelle technologie de batterie auraient débuté en 2018, avec pour traces des offres d'emploi et un certain nombre de dépôts de brevets. L'objectif serait d'obtenir des batteries plus capacitaires avec un temps de recharge inférieur.

La batterie d'un iPhone 15 Pro Max — Image par iFixit

Pour arriver à ses fins, Apple aurait complètement repensé la composition chimique de la batterie. Le design en développement utiliserait du nickel, du cobalt, du manganese et de l'aluminium, Apple envisageant d'utiliser des nanotubes de carbone pour améliorer la conductivité des matériaux. C'est le développement du casque Apple Vision Pro qui aurait décidé Apple à franchir le pas, la problématique de l'autonomie étant encore plus importante sur ce produit dont la première version ne tient que deux heures . Cette rumeur reste évidemment à prendre avec prudence tant qu'elle n'est pas confirmée par d'autres sources.