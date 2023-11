Apple M3 Pro : le CPU s'en sort plutôt bien

La puce M3 Pro qui équipe les nouveaux MacBook Pro est dotée d'un CPU d'un maximum de douze coeurs, comme la puce M2 Pro à qui elle succède. Seulement, ces coeurs ne sont pas répartis de la même manière : la puce M3 Pro embarque six coeurs performants et six coeurs économes, alors que la puce M2 Pro possédait huit coeurs performants et quatre coeurs économes.Ainsi, la puce M3 Pro est moins ambitieuse que le modèle qu'elle remplace mais cela ne l'empêche pas d'offrir malgré tout des performances en hausse, notamment grâce à la fréquence passant de 3,5 GHz à 4,05 GHz. Les premiers tests de performance brute sont enfin apparus sur GeekBench et ils présentent des scores plus élevés que la génération précédente. La puce M3 Pro avec douze coeurs de CPU monte ainsi à 3 168 en monocoeur et 15 597 en multicoeur, là où la puce M2 Pro atteignait 2 644 en monocoeur (+20%) et 14 231 en multicoeur (+10%). Avec deux coeurs performants en moins, c'est une petite prouesse ! Pour le modèle d'entrée de gamme avec onze coeurs de CPU, le score en multicoeur est logiquement moins élevé à 14 324.Parus la semaine dernière, les tests des puces M3 et M3 Max avaient révélé des scores de 3 062 en monocoeur et de 11 668 en multicoeur pour la puce M3 (de quoi titiller la puce M1 Pro), et de 3 011 en monocoeur et de 20 805 pour la puce M3 Max (ce qui se rapproche de la puce M2 Ultra) qui se distingue par un CPU de 16 coeurs. Apple segmente ainsi plus fortement sa gamme et veut pousser les clients exigeants qui se seraient auparavant contentés de la puce M2 Pro à opter pour la puce M3 Max. Ce n'est pas pour autant que la puce M3 Pro démérite, loin de là.