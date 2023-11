Les iMac et MacBook Pro M3 disponibles en boutique

Une semaine après leur présentation, les nouveaux iMac M3 et MacBook Pro M3 sont arrivés chez leurs premiers clients ce matin et on peut également les retrouver en démonstration dans les Apple Stores ainsi que chez les revendeurs agréés. Cela peut notamment vous permettre de vous faire une idée du rendu du nouveau coloris noir sidéral des MacBook Pro avec puces M3 Pro ou M3 Max, et de sa sensibilité — plutôt faible — aux traces de doigts.

Le nouveau coloris noir sidéral

Si vous êtes d'humeur dépensière, sachez qu'Apple a également ouvert le retrait en magasin qui vous permet de réserver votre exemplaire depuis l'Apple Store en ligne et aller le chercher le jour même dans votre Apple Store local. Vous pouvez également retrouver les nouvelles machines chez les différents revendeurs officiels