Puce M3 Max : le mode haute performance lancé sur le MacBook Pro 14,2''

Le mode haute performance du MacBook Pro était jusqu'ici réservé au modèle 16,2" avec puce M1 Max ou M2 Max. Avec la puce M3 Max, ce mode s'étend au modèle 14,2", nous apprend Six Colors . Il s'agit d'un réglage complètement à l'opposé du mode économie d'énergie : lorsque cette option est activée et que le MacBook Pro est sur batterie, il maximise sa puissance sans se préoccuper de l'autonomie et du bruit émis par les ventilateurs.

Capture d'écran par MacRumors

Ce mode peut être utile pour les usages les plus soutenus dans la durée, par exemple l'édition de vidéos 8K avec des effets à appliquer en temps réel. Jason Snell indique que son Mac était particulièrement bruyant lorsque ce mode était activé, les ventilateurs tournant alors à plein régime.