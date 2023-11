Apple à la chasse au bugs dans ses futurs systèmes

Maintenant qu'Apple a lancé iOS 17 watchOS 10 et tvOS 17 , les développeurs de Cupertino préparent activement les nouveautés d'iOS 18, de macOS 15, de watchOS 11 et de tvOS 18 qui doivent être présentées à la WWDC 2024 en juin prochain. Ce rythme effréné d'une mise à jour majeure par an met les développeurs sous une tension continue, parfois au détriment de la fiabilité des systèmes. Selon Bloomberg , Apple aurait un point sur l'avancement de ses futurs systèmes en version pré-alpha et ce serait un champ encore plus miné que d'habitude.Craig Federighi, responsable de l'ingénierie logicielle à Cupertino, aurait ainsi tapé du poing sur la table et pris une décision rare mais pas totalement inédite : mettre totalement en pause le développement des nouvelles fonctionnalités pour que l'intégralité de ses développeurs se concentrent sur les corrections de bugs et l'amélioration des performances. Ce sont ainsi plus de 10 000 développeurs qui se seraient affairés à résoudre les divers problèmes recensés pendant toute une semaine.Le journaliste Mark Gurman explique que cette décision a forcément repoussé le développement des nouvelles fonctionnalités des futurs systèmes, mais la WWDC 2024 est encore lointaine et Apple compterait rattraper son retard d'ici-là. Comme chaque année, certaines fonctionnalités seront inévitablement lancées avec un décalage, à l'automne voire au printemps, mais cela ne devrait pas empêcher Apple de les dévoiler dès le mois de juin.