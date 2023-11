L'iMac M3 gère les casques à haute impédance

Les ordinateurs Mac compatibles sont dotés d’une prise casque 3,5 mm avec détection de charge CC, capable d’adapter la tension de sortie. Votre Mac peut détecter l’impédance de l’appareil connecté et adapter sa sortie aux casques à basse et haute impédance, ainsi qu’aux appareils audio de niveau ligne.



Lorsque vous connectez un casque dont l’impédance est inférieure à 150 ohm, la prise casque fournit jusqu’à 1,25 volt RMS. Pour les casques d’une impédance de 150 à 1 000 ohm, la prise casque délivre 3 volts RMS. Cela peut rendre inutile l’utilisation d’un amplificateur de casque externe.



Avec la détection de l’impédance, la sortie de tension adaptative et un convertisseur numérique-analogique intégré prenant en charge des fréquences d’échantillonnage jusqu’à 96 kHz, vous pouvez profiter d’un son haute fidélité et pleine résolution directement sur la prise casque de votre Mac.

Le nouvel iMac avec puce M3 sorti cette semaine est le premier à prendre en charge les casques audio et écouteurs à haute impédance, peut-on apprendre dans une fiche de support mise à jour hier sur le site d'Apple. Les casques de haute fidélité à haute impédance nécessitent une forte puissance pour obtenir un volume suffisant sans avoir à utiliser un amplificateur. Le nouvel iMac peut détecter l'impédance des casques et écouteurs pour adapter automatiquement sa tension de sortie.Tous les Macs prennent désormais en charge les casques et écouteurs à haute impédance : les MacBook Air à partir de 2022, les MacBook Pro à partir de 2021, les Mac mini à partir de 2023, les iMac à partir de 2023, les Mac Studio à partir de 2022 et les Mac Pro à partir de 2023.