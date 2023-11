8 Go de RAM sur Mac, l'équivalent de 16 Go sur PC ?

On ne peut pas comparer notre mémoire à celle d'un autre système, elle n'est pas équivalente car nous avons un usage très efficace de la mémoire, nous utilisons la compression de mémoire et nous avons une architecture unifiée de la mémoire (partagée entre le CPU et le GPU, ndlr).



En réalité, 8 Go sur le MacBook Pro M3 sont probablement comparables à 16 Go sur d'autres systèmes. Simplement, nous arrivons à l'utiliser de manière bien plus efficiente. Si je fais venir des gens et leur fais essayer ce qu'ils veulent sur nos systèmes, ils y trouveront une performance incroyable. Si vous regardez les données brutes et les capacités de ces systèmes, c'est vraiment phénoménal. Je pense que les gens doivent regarder au-delà des caractéristiques techniques, au-delà des capacités, et écouter les gens de confiance comme vous qui ont utilisé ces systèmes dans la vraie vie.



Les gens doivent aller au-delà des caractéristiques techniques et comprendre concrètement comment la technologie est utilisée. C'est ça le vrai test.

8 Go de RAM sur une machine à deux mille euros, est-ce bien sérieux en 2023 ? Les nouvelles configurations d'entrée de gamme du MacBook Pro 14 pouces avec puce M3 ont fait beaucoup réagir. Dans une interview donnée au créateur de vidéos chinois Lin YilYi sur Bilibili , Bob Borchers a défendu ce choix technique visant à abaisser le tarif d'entrée de gamme du MacBook Pro 14 pouces, désormais à 1 999 € au lieu de 2 499 € pour la version M3 Pro avec 18 Go de RAM (en hausse de 100 € par rapport à l'ancienne version M2 Pro avec 16 Go de RAM).

Bob Borchers

À deux doigts d'inventer le concept de gigas ressentis, Bob Borchers a sans doute donné le bâton pour se faire battre. On peut tout de même lui accorder que macOS a une excellente gestion de la mémoire vive et que la RAM embarquée directement dans les puces Apple Silicon est particulièrement performante, le tout associé à de la mémoire flash d'un débit tel qu'il n'y a pas de sensation de ralentissement lorsque le système fait appel au swap . On en revient en tout cas toujours à la même question : qu'est-ce qu'une machine pouvant être qualifiée de « Pro », sachant que de très nombreux usages professionnels s'accommodent très bien d'un MacBook Air ? Il y aura sans doute autant de réponses que d'utilisateurs.