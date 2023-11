macOS 14.1.1 règle le problème de mise à jour des Macs M3

Certains des premiers utilisateurs du MacBook Pro M3 et de l'iMac M3 ont eu la surprise de recevoir un ordinateur équipé de la version 13.5 de macOS Ventura. Il est assez classique qu'un nouvel ordinateur ne soit pas équipé de la toute dernière version de macOS en date, puisque la fabrication a pu avoir lieu plusieurs semaines plus tôt. Il faut donc mettre à jour le Mac dès son premier allumage, ce qui ne pose d'habitude pas de problème. Mais là, un bug de macOS 14.1 Sonoma empêchait toute installation sur un Mac de génération M3.Apple a rapidement réagi avec la sortie de macOS 14.1.1 sorti tard mardi soir. Ce n'est pas indiqué dans les notes de version, mais ce vilain bug empêchant l'installation sur les Macs M3 a bien été corrigé et les personnes recevant un nouveau MacBook Pro ou iMac sous macOS Ventura peuvent désormais le mettre à jour à la toute dernière version de macOS en date.