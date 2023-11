Le nouveau Siri nourri à l'IA réservé au futur iPhone 16 ?

Apple développerait une toute nouvelle version de Siri basée sur l'intelligence artificielle et dépenserait des fortunes en serveurs pour entraîner son futur grand modèle de langage . C'est l'année prochaine que ce nouveau Siri serait lancé, mais tous les appareils d'Apple n'y auraient pas accès selon @Tech_Reve : étant donné que le traitement en local d'une bonne partie des données demanderaient une importante puissance, seuls les futurs iPhone 16 pourraient y auraient droit avec leurs puces A18 et A18 Pro qui pourraient recevoir un soin tout particulier pour traiter ce type de tâches au mieux.Si cette rumeur se confirme, Apple ferait donc cohabiter deux versions de Siri avec une transition vers l'IA qui prendrait quelques années pour l'ensemble des appareils de la marque, à moins qu'il y ait plus simplement une version fonctionnant majoritairement en local et une version plus distante moins complète (pour des motifs de confidentialité) pour les anciens appareils. À suivre !