Mise à jour logicielle pour les AirPods Pro 2

Après la version 6A303 le mois dernier , Apple a hier soir mis en place une nouvelle version numérotée 6B32 du logiciel interne des AirPods Pro 2. Une nouvelle fois, il ne s'agit a priori pas d'ajouter de nouvelles fonctionnalités : sur son site web , Apple indique que cette mise à jour apportesans plus de précisions. Il est probable qu'il s'agisse de correctifs pour les trois fonctionnalités récentes d'iOS 17 : l'audio adaptatif, la détection des conversations et le volume personnalisé.Comme toujours, notons qu'il n'est toujours pas possible de déclencher manuellement l'installation d'une mise à jour logicielle sur les AirPods : elle s'installe automatiquement lorsque les écouteurs sont dans leur boîtier et que l'iPhone est en charge, mais il faut parfois s'armer de patience. Vous pouvez consulter la version du firmware de vos AirPods dans l'application Réglages > Général > Informations > AirPods de [...].