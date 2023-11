iOS 17.2 active les vidéos spatiales sur l'iPhone 15 Pro

Apple a hier soir lancé la seconde version bêta d'iOS 17.2 et cette nouvelle mouture active sur l'iPhone 15 Pro la possibilité de prendre des vidéos spatiales pour le casque Apple Vision Pro . Cette nouvelle option n'est pas proposée par défaut : pour l'activer, il faut se rendre dans Réglages > Appareil photo > Formats > Vidéo spatiale pour l'Apple Vision Pro. Elle prend alors la forme d'un bouton représentant un casque en bas à gauche de l'écran.L'enregistrement de vidéos 3D nécessite que l'iPhone soit tenu horizontalement afin d'utiliser conjointement l'ultra grand-angle et le grand-angle. Pour le moment, la prise de vue est limitée au 1080p à 30 i/s, sans la moindre option. Il est possible de lire les vidéos spatiales sur l'iPhone, mais la lecture se limite alors évidemment à la 2D du capteur principal.

Capture par iSoftware Updates

Actuellement en plein chantier, iOS 17.2 sera finalisé et mis à la disposition du grand public dans le courant du mois de décembre. Pour le casque Apple Vision Pro, la sortie est prévue début 2024 aux États-Unis et plus tard dans l'année en France.