Apple prépare l'ouverture d'iOS aux App Stores tiers mais va faire appel

Apple se prépare à l'ouverture d'iOS au, une exigence de la législation européenne sur les marchés numériques (DMA) qui entrera en vigueur le 6 mars 2024. Selon la DMA, l'iPhone devra proposer la possibilité d'installer des applications depuis des boutiques alternatives à l'App Store d'Apple, ou par un simplement téléchargement réalisé depuis un site web. En juin dernier, Craig Federighi avait confirmé tenir des discussions avec l'Union européenne pour les modalités d'application de ce texte.Dans son dernier formulaire 10-K , un document annuel réglementaire pour les entreprises cotées en bourse aux États-Unis qui permet aux investisseurs d'obtenir un condensé des activités commerciales et des performances financières de l'entreprise, Apple déclare préparer la mise en application de la DMA et prévient que cela aura des conséquences sur les revenus de l'App Store et sur ses relations avec les développeurs.

Évolution du logo de l'App Store

Mise à jour 15:26 :

Selon Bloomberg, Apple se préparerait (sans trop y croire ?) à faire appel de l'inclusion de l'App Store et d'iMessage à la liste des plateformes concernées par la DMA. La date limite est le 16 novembre.

On ne sait pas encore exactement comment Apple prévoit de respecter cette nouvelle législation. Selon les sources de Mark Gurman, il est probable qu'Apple limite cette ouverture à la seule Union européenne et il a même un temps été question de conditions très restrictives permettant à Apple de prélever une commission... sur les boutiques tierces (il semble cependant peu probable que l'Union européenne accepte une telle usine à gaz). On en saura sans doute plus en début d'année prochaine.