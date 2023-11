Test : 8 Go de RAM sur le MacBook Pro M3, ça ne suffit pas

Avec sa nouvelle génération de MacBook Pro , Apple a voulu abaisser le ticket d'entrée et propose désormais une machine avec puce M3 et seulement 8 Go de RAM, alors que l'ancien modèle d'entrée de gamme avec puce M2 Pro démarrait à 16 Go. Ainsi, le tarif du modèle d'entrée de gamme est maintenant de 1 999 €, contre 2 399 € sur la gamme précédente. Est-ce pour autant un bon choix ?Cette semaine, un responsable d'Apple a osé un comparatif hasardeux en déclarant que 8 Go de RAM sur Mac équivalaient à 16 Go sur PC. Les premiers tests en profondeur des MacBook Pro M3 commencent à apparaître et Max Tech a réalisé un comparatif entre deux MacBook Pro M3 avec 8 Go ou 16 Go de RAM. Le résultat est édifiant : les 8 Go de RAM sont un véritable handicap pour le MacBook Pro.Vadim Yuryev a remarqué que de simples tests de performance étaient impactés par la différence de RAM entre deux machines autrement identiques. Par exemple, le MacBook Pro avec 8 Go de RAM obtient un score de 640 au test Cinebench, contre 710 (+11%) pour le modèle avec 16 Go. La RAM semble donc être un goulet d'étranglement.Effectivement, la moindre variation dans l'utilisation du multitâches engendre une différence de performances. Par exemple, un test d'export d'images sur Lightroom est plus lent s'il y a Safari ouvert avec 5 onglets en arrière-plan. Or, personne n'utilise son Mac avec un seul logiciel ouvert à la fois ! Dans la réalité, il y a bien beaucoup plus d'onglets ouverts, et plusieurs autres logiciels...Il ne suffit pas d'ajouter grand chose pour pousser le MacBook Pro avec 8 Go de RAM dans ses retranchements. En passant de 5 à 20 onglets ouverts à la fois, le même export est deux fois et demi plus lent.Avec 5 onglets ouverts sur Safari, le MacBook Pro M3 avec 8 Go de RAM s'effondre lorsqu'il est comparé au modèle avec 16 Go qui exporte ses photos de Lightroom pratiquement deux fois plus vite ! La performance est alors similaire à celle de la puce M2 Pro.Il suffit de lancer le moniteur d'activité pour avoir la confirmation que la puce M3 est bridée par la RAM pendant l'export : sur le modèle avec 8 Go, elle ne tourne qu'à deux tiers (et encore...) de sa capacité alors qu'elle est pleinement exploitée sur le modèle avec 16 Go.Max Tech multiplie les tests et tous ne sont heureusement pas aussi impressionnants. Évidemment, certains usages font moins appel à la mémoire vive que d'autres : sur Final Cut Pro, il n'y a par exemple que quelques secondes d'écart entre les deux modèles pour un export 4K en ProRes.Si l'export 4K ne nécessite pas beaucoup de mémoire vive, c'est autre chose pour l'export 8K qui est quatre fois plus lent sur le modèle avec 8 Go de RAM ! On a presque peine à croire qu'il s'agit du même processeur...Max Tech fait justement remarquer qu'aucun professionnel ne reste planté à rien faire devant son écran en attendant qu'un long export se termine : il en profite pour faire autre chose. Or, toute tentative de multitâche ralentit encore le processus. La simple ouverture de Photoshop a d'ailleurs fait planter l'export de Final Cut Pro sur le modèle avec 8 Go de RAM, alors que le modèle avec 16 Go n'a pas bronché.Sur Photoshop, un test d'assemblage d'images est nettement à la faveur du modèle avec 16 Go de RAM. Là aussi, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas un test réalisé avec l'habituelle foultitude de logiciels ouverts en arrière-plan : il suffit d'ajouter quelques onglets sur Safari pour que la différence s'accroisse.Enfin, le logiciel de modélisation 3D Blender a tout simplement rendu les armes en plein test faute de RAM suffisante disponible. On notera au passage que Blender ne proposait d'option pour le Ray Tracing que sur le modèle avec 16 Go de RAM : il savait d'emblée que le modèle avec 8 Go n'avait pas suffisamment de RAM pour cela.Si vous vous dites que Max Tech ne teste que des usages musclés auxquels vous ne pouvez pas vous identifier, Vadim Yuryev a pensé à vous avec un simple test de multitâche dans lequel il a ouvert quelques onglets sur Chrome, quelques feuilles de calcul sur Google Docs dans Safari, le tout pour un total d'une vingtaine d'onglets ouverts simultanément. Avec cet usage de base, Lightroom se montre considérablement moins réactif sur le modèle avec 8 Go de RAM. Même passer d'un onglet à l'autre sur un navigateur prend plus de temps !C'est la faute du swap : lorsque la RAM est insuffisante, macOS stocke le surplus de données sur le SSD qui est moins performant. Un usage du swap soutenu sur la durée peut d'ailleurs réduire la durée de vie du SSD, mais la mémoire flash utilisée par Apple est normalement suffisamment haut de gamme pour que cela n'ait pas d'impact sur la durée de vie de l'ordinateur qui se retrouvera dans une brocante ou un musée bien avant que le swap ne pose réellement problème.Faut-il en déduire que le MacBook Pro M3 avec 8 Go de RAM n'a aucun intérêt ? Pas exactement : par rapport au MacBook Air, certains utilisateurs peuvent souhaiter le niveau de confort d'écran du MacBook Pro 14 pouces avec dalle Mini-LED et technologie ProMotion (120 Hz), sans oublier la connectique plus riche du MacBook Pro, tout en ayant des usages extrêmement basiques pour lesquels la RAM ne causera que rarement problème.On ne peut cependant que déplorer l'immense pingrerie d'Apple pour la mémoire vive qui en vient à limiter les performances de sa propre puce M3, et surtout ralentir son système lors d'usages de la vie de tous les jours. Il est tout de même question d'un ordinateur à deux mille euros ! Apple veut systématiquement provoquer la montée en gamme en proposant des fiches techniques trop légères sur ses modèles d'entrée de gamme : les cyniques en concluront qu'Apple ne passera à 16 ou 18 Go en standard que lorsque le minimum réellement confortable sera passé à 32 ou 36 Go.En attendant, sachez à quoi vous en tenir si vous envisagez l'achat d'un MacBook Pro avec puce M3. L'option permettant de passer à 16 Go de RAM est de 230 € : c'est cher, mais pertinent si vous avez un usage un minimum soutenu. C'est d'autant plus à conseiller si vous comptez conserver votre Mac de nombreuses années : les usages et les besoins des logiciels vont toujours crescendo.