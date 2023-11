Apple lancerait bien un iPad Air de 12,9'' au printemps 2024

Apple déclinerait bien son iPad Air dans une nouvelle grande diagonale de 12,9", au lieu de 10,9" pour l'unique modèle actuel. C'est Ming-Chi Kuo qui nous apporte cette indiscrétion en précisant que le lancement serait pour le premier trimestre, vraisemblablement au mois de mars à en croire les sources de Mark Gurman. Alors que l'iPad Air en profiterait pour passer de la puce M1 à la puce M2, l'iPad Pro basculerait à la puce M3 avec un nouveau design et des écrans OLED, potentiellement dès mars mais possiblement un peu plus tard avant l'été.

La gamme d'iPad en 2024 — Visuel par The Apple Hub

Ce n'est pas la première fois que l'hypothèse d'un grand modèle d'iPad Air est évoquée : elle remonte au mois dernier avec le site 9To5Mac qui avait découvert quatre numéros de modèles au lieu de deux aujourd'hui, et on a entre temps eu une confirmation du site DigiTimes . Si cela se vérifie, ce pourrait être synonyme d'une envolée des prix pour la version OLED de l'iPad Pro : comme le MacBook Air 15,3" par rapport au MacBook Pro 16,2", l'iPad Air 12,9" pourrait alors représenter une alternative destinée aux utilisateurs voulant une grande diagonale à budget plus serré.