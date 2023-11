Tap to Pay est lancé en France, l'iPhone devient terminal de paiement

Tap to Pay est maintenant disponible en France, annonce Apple par communiqué de presse . Inaugurée l'année dernière aux États-Unis, cette fonctionnalité permet de transformer l'iPhone en terminal de paiement : les commerçants peuvent ainsi recevoir des paiements sans contact (via NFC) sans autre matériel qu'un simple iPhone (Xs ou modèle ultérieur). Le système accepte les paiements par carte bancaire sans contact, par iPhone ou Apple Watch via Apple Pay, ou par tout autre équivalent standard. L'iPhone hôte affiche simplement le montant demandé et un logo permettant d'identifier la zone ou la NFC est active pour le paiement.

Tap to Pay en action avec une carte bancaire

Pour ce lancement, Apple s'est associée au groupe BPCE (Banques Populaires, Caisses d’Epargne et Payplug) ainsi qu'aux sociétés Adyen, myPOS, Revolut, SumUp, Viva Wallet et Worldline. Apple annonce que d'autres partenaires arriveront bientôt : BNP Paribas, Crédit Coopératif, MarketPay, Stancer et Stripe. Le système d'encaissement L'Addition a également intégré Tap to Pay qui pourra ainsi être proposé par des milliers de restaurants en France dès aujourd'hui.

Tap to Pay après un paiement reçu via Apple Pay

Tap to Pay est logiquement déployé dans les Apple Stores français dès aujourd'hui et Apple indique un déploiement en cours dans de nombreuses enseignes dont Christian Dior Couture, Dyson, Rituals et Sézane, ainsi que Sephora dans les semaines à venir. Notez que ce service reste strictement réservé aux entreprises : il n'est (pour le moment ?) pas question de pouvoir recevoir des paiements entre particuliers par ce biais.