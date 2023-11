Apple touche 36% des revenus de la recherche de Google sur Safari

On savait qu'Apple touchait une fortune de son accord avec Google lui permettant d'être le moteur de recherche par défaut de l'iPhone et des différents appareils d'Apple. On a désormais un pourcentage : dans le cadre d'un procès pour pratiques anticoncurrentielles actuellement en cours aux États-Unis, le principal témoin d'Alphabet, maison mère de Google, a révélé qu'Apple recevait 36% des revenus issus des recherches sur Google réalisées depuis ses appareils. C'est supérieur au pourcentage habituel de 30% qu'Apple prélève par exemple sur les transactions de l'App Store.Apple aurait donc touché environ 20 milliards de dollars de la part de Google l'année dernière, et c'est une somme qui irait intégralement dans les bénéfices de l'entreprise. En 2022, Apple a réalisé des bénéfices de 99,8 milliards de dollars : on comprend donc que la part des profits d'Apple directement issus de son accord avec Google s'approche des 20%, ce qui est phénoménal.Le procès actuellement en cours aux États-Unis cherche à déterminer si cet accord représente une pratique anticoncurrentielle au sens légal : il est reproché à Google d'entraver le développement des moteurs de recherche concurrents qui n'auraient aucune chance de se faire une place au soleil. Il est également peu probable qu'Apple développe un moteur concurrent dans ces conditions, et ce serait une des raisons de cet arrangement que la justice américaine pourrait finir par casser.