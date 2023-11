Apple cesse de vendre OS X Mountain Lion

Après OS X 10.7 Lion en 2011, Apple avait lancé OS X 10.8 Mountain Lion en 2012 avec un nombre de nouveautés limité et une attention toute particulière sur l'amélioration des performances et les corrections de bugs. C'est une version qui est restée longtemps, vraiment longtemps en vente : elle vient tout juste d'être retirée de l'Apple Store où elle était proposée à 21,99 €, a repéré Mr. Macintosh . Il ne s'agissait pas d'une version DVD ou même d'une clé USB, mais d'un code activant un téléchargement sur le Mac App Store.Mountain Lion garde un certain intérêt pour les utilisateurs de vieux Macs incompatibles avec de versions plus récentes d'OS X (puis macOS). Si vous êtes à sa recherche, sachez qu'Apple a mis en place un téléchargement gratuit sous la forme d'une image disque, aux côtés d'autres anciennes versions du système du Mac, sur cette page de son site web.