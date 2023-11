L'iPhone 15 bénéficie de meilleurs débits en 5G

L'intégration du nouveau modem 5G Snapdragon X70 de Qualcomm à toute la gamme d'iPhone 15 a des effets bénéfiques sur les débits. Si le débit maximal théorique reste de 10 Gbit/s, la connexion est plus robuste que l'ancien Snapdragon X65 dans des conditions similaires, ce qui améliore les débits au quotidien : Ookla, éditeur de Speedtest, a publié les moyennes des débits obtenus en France sur la période du 22 septembre au 20 octobre. On constate une amélioration de 18% des débits de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro Max, ou de 5% pour l'iPhone 15 Pro (les iPhone Plus présentent des écarts trop importants pour une mesure statistique précise).L'amélioration des débits est assez variable selon les pays : vous pouvez découvrir d'autres statistiques internationales sur cette page (les écarts sont nettement plus marqués aux États-Unis). L'année prochaine, le futur modem Snapdragon X75 devrait encore améliorer la robustesse de la connexion, notamment dans les situations les plus complexes, mais les rumeurs évoquent une intégration qui serait exclusive aux iPhone 16 Pro et 16 Pro Max , les iPhone 16 et 16 Plus conservant a priori le modem actuel.