Apple dévoile ses offres pour le Black Friday 2023

Cette année, le Black Friday aura lieu le vendredi 24 novembre. En amont de l'événement qui se transforme souvent en week-end voire en semaine de promotions chez les différents revendeurs , Apple vient de dévoiler ses offres en amont sur l'Apple Store en ligne . L'événement se tiendra du vendredi 24 au lundi 27 novembre, quatre jours durant lesquels il sera possible d'obtenir des cartes cadeaux pour l'achat de certains produits, les dernières annonces comme l'iPhone 15 ou le MacBook Pro M3 étant exclues de l'opération.Pour l'achat d'un iPhone 14, 13 ou SE, la carte cadeau ira jusqu'à 75 €. Pour un Mac mini ou un MacBook Air, il sera possible de recevoir jusqu'à 50 €. Pour un iPad Pro, un iPad Air, un iPad 10 ou un iPad mini, la carte cadeau pourra atteindre 100 €. Pour une Apple Watch Series 9 ou SE, ce sera 50 €. Pour les AirPods 2, 3, Pro ou Max, cela ira jusqu'à 75 €. Pour un Apple TV 4K ou un HomePod, cela pourra monter jusqu'à 50 €. Il y aura également des cartes pouvant atteindre 50 € pour les produits Beats (Beats Studio Pro, Beats Solo3 sans fil, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Buds ou Beats Flex) et les accessoires pour iPad (Magic Keyboard, Magic Keyboard Folio, Apple Pencil 2 ou Smart Keyboard Folio). Le montant exact produit par produit sera dévoilé le 24 novembre.La carte cadeau envoyée pour l'achat d'un de ces produits sera une Apple Gift Card , qui a la particularité de fonctionner sur l'intégralité du catalogue d'Apple : la somme récoltée peut ainsi être utilisée pour acheter un produit mais aussi des applications sur l'App Store ou différents services (iCloud, Apple Music, Apple TV+, etc.).Comme chaque année, les différents revendeurs officiels lanceront aussi des offres sur différents produits d'Apple. Les offres des revendeurs sont souvent nettement plus agressives que celles d'Apple, mais sans forcément concerner toutes les gammes de produits. Nous vous donnons rendez-vous le 24 novembre pour découvrir toutes les offres — comme d'habitude, nous relaierons les meilleurs affaires dans nos bons plans